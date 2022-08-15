Эксперт усмотрел странность в покупке поляками корейских танков

Американский военный эксперт Даниэль Гур назвал странным намерение польских властей приобрести тысячу южнокорейских танков K2 и предупредил о трудностях из-за несовместимости новой техники с американской.

"Использование машин от одной страны-производителя даёт большие преимущества и Польше, и альянсу. Крайне странно, что Варшава подписала соглашение с Южной Кореей о масштабной сделке по приобретению вооружений", — написал эксперт в статье для 19FortyFive.

По мнению Гура, польские военные отныне будут вынуждены налаживать ещё одну цепочку поставок, а также разрабатывать методы взаимодействия K2 с другими вооружениями.