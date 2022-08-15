Эксперт усмотрел странность в покупке поляками корейских танков
19FortyFive: Решение Польши приобрести тысячу корейских танков K2 поставило под удар НАТО
Американский военный эксперт Даниэль Гур назвал странным намерение польских властей приобрести тысячу южнокорейских танков K2 и предупредил о трудностях из-за несовместимости новой техники с американской.
"Использование машин от одной страны-производителя даёт большие преимущества и Польше, и альянсу. Крайне странно, что Варшава подписала соглашение с Южной Кореей о масштабной сделке по приобретению вооружений", — написал эксперт в статье для 19FortyFive.
По мнению Гура, польские военные отныне будут вынуждены налаживать ещё одну цепочку поставок, а также разрабатывать методы взаимодействия K2 с другими вооружениями.
Лайф ранее сообщал, что партия "новой" безвозмездной военной помощи от Северной Македонии отправилась на Украину. Вскоре Киев получит танки третьего поколения Т-72, которые подлежали плановой утилизации. В ведомстве не уточнили, о каком количестве танков идёт речь. Однако известно, что техника состояла в подразделении, которое в ближайшее время будет расформировано.
ТАСС / Станислав Варивода