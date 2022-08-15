НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 августа, 23:13

Эксперт усмотрел странность в покупке поляками корейских танков

19FortyFive: Решение Польши приобрести тысячу корейских танков K2 поставило под удар НАТО

Американский военный эксперт Даниэль Гур назвал странным намерение польских властей приобрести тысячу южнокорейских танков K2 и предупредил о трудностях из-за несовместимости новой техники с американской.

"Использование машин от одной страны-производителя даёт большие преимущества и Польше, и альянсу. Крайне странно, что Варшава подписала соглашение с Южной Кореей о масштабной сделке по приобретению вооружений", — написал эксперт в статье для 19FortyFive.

Российский генерал объяснил, зачем Польша хочет купить комплексы HIMARS

Российский генерал объяснил, зачем Польша хочет купить комплексы HIMARS

По мнению Гура, польские военные отныне будут вынуждены налаживать ещё одну цепочку поставок, а также разрабатывать методы взаимодействия K2 с другими вооружениями.

Лайф ранее сообщал, что партия "новой" безвозмездной военной помощи от Северной Македонии отправилась на Украину. Вскоре Киев получит танки третьего поколения Т-72, которые подлежали плановой утилизации. В ведомстве не уточнили, о каком количестве танков идёт речь. Однако известно, что техника состояла в подразделении, которое в ближайшее время будет расформировано.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Варивода

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров