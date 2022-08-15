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14 августа, 23:42

Спасатели извлекли из-под завалов ТЦ "Сурмалу" тела ещё двух человек

МЧС: Число погибших при взрыве в ТЦ "Сурмалу" в Ереване увеличилось

Пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян в социальных сетях сообщил, что число погибших при взрыве в ТЦ "Сурмалу" в Ереване увеличилось до четырёх человек. Ранее поступала информация о трёх жертвах этого ЧП.

"Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины примерно 50 лет. На данный момент число погибших достигло четырёх человек", — сообщил представитель ведомства.

Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов в торговом центре в Ереване

Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов в торговом центре в Ереване

Однако спустя всего несколько минут Костанян сделал новую запись: спасатели достали тело пятого погибшего. Личности двух жертв трагедии не установлены.

Судьба 20 человек остаётся неизвестной после взрывов на рынке в Ереване

Судьба 20 человек остаётся неизвестной после взрывов на рынке в Ереване

Ранее мэрия Еревана сообщила, что в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" пропало без вести 27 человек. Ранено более 60 человек. Впоследствии МЧС республики распространило информацию, что спасателям удалось обнаружить живыми шесть человек, которые считались пропавшими без вести.

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ТАСС / Александр Патрин

Дмитрий Алексиевич

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