Спасатели извлекли из-под завалов ТЦ "Сурмалу" тела ещё двух человек
МЧС: Число погибших при взрыве в ТЦ "Сурмалу" в Ереване увеличилось
Пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян в социальных сетях сообщил, что число погибших при взрыве в ТЦ "Сурмалу" в Ереване увеличилось до четырёх человек. Ранее поступала информация о трёх жертвах этого ЧП.
"Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины примерно 50 лет. На данный момент число погибших достигло четырёх человек", — сообщил представитель ведомства.
Однако спустя всего несколько минут Костанян сделал новую запись: спасатели достали тело пятого погибшего. Личности двух жертв трагедии не установлены.
Ранее мэрия Еревана сообщила, что в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" пропало без вести 27 человек. Ранено более 60 человек. Впоследствии МЧС республики распространило информацию, что спасателям удалось обнаружить живыми шесть человек, которые считались пропавшими без вести.
ТАСС / Александр Патрин