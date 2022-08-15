Спасатели извлекли из-под завалов ТЦ "Сурмалу" тела ещё двух человек

Пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян в социальных сетях сообщил, что число погибших при взрыве в ТЦ "Сурмалу" в Ереване увеличилось до четырёх человек. Ранее поступала информация о трёх жертвах этого ЧП.