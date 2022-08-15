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14 августа, 23:46

Назван победитель фестиваля фейерверков в Москве

Пакистан стал победителем Международного фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве

Пакистан стал победителем VII Международного фестиваля фейерверков "Ростех", который проходил в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Выступление команды Пакистана. Видео © LIFE

"Чемпионом этого года стала команда Пакистана", — говорится в сообщении.

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На втором месте расположилась пиротехническая команда Киргизии, а тройку замкнули представители Сербии.

VII Международный фестиваль фейерверков "Ростех" прошёл 13 и 14 августа в Москве в Братеевском каскадном парке. Мероприятие, посвящённое пиротехническому искусству, проводится с 2015 года. В этом году темой мероприятия стало народное искусство РФ. За победу боролись команды из Пакистана, Бразилии, Аргентины, Китая, Киргизии, России, Мексики и Сербии.

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