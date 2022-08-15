Путин поздравил Ким Чен Ына с Днём освобождения Кореи

Президент РФ Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи. В ней глава российского государства выразил уверенность в наращивании связей между странами, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Российский лидер отметил, что в Москве и Пхеньяне "чтут память воинов Красной армии и корейских патриотов, которые плечом к плечу сражались за освобождение Кореи".

"Славные традиции дружбы и сотрудничества, заложенные в те суровые годы, и сегодня служат надёжной основой для развития добрососедских отношений между Российской Федерацией и КНДР. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей", — цитирует ЦТАК телеграмму Путина.

Президент России пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Северной Кореи — счастья и благополучия.

Корея была аннексирована и находилась под властью Японии с 1910 по 1945 год. 15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне. Как в Южной, так и в Северной Корее этот день празднуется как День независимости страны и освобождения от японского колониального господства, поскольку по условиям капитуляции Токио отказался от притязаний на территорию Корейского полуострова.