В общественных местах в Испании людей снова начали колоть шприцами

В испанском городе Сан-Себастьян в первый день праздничной недели были зафиксированы четыре возможных случая уколов шприцами. Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники.

Как уточняет издание, уколы шприцами произошли в первую ночь праздничной недели, которая началась днём в субботу, 13 августа. По информации источника, одна из жертв уже выдвинула обвинение.

Ранее министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что правоохранительные органы рассматривают порядка 60 жалоб об уколах шприцами в общественных местах.

В Испании уколы шприцами в местах массового скопления людей становятся серьёзной проблемой. Жертвами злоумышленников уже оказались несколько девушек во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне. Полиция Каталонии ведёт расследование целой серии обращений граждан из-за уколов шприцами в ночных клубах региона. Кроме того, шприцами укололи посетителей музыкального фестиваля в городе Сантандер и дискотек на Балеарских островах. Три девушки были доставлены в медучреждения в Валенсии.