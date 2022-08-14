Путин поздравил президента Пакистана с 75-летием провозглашения независимости страны

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Пакистана Арифа Алви и Шехбаза Шарифа с годовщиной со дня провозглашения независимости республики. Он отметил, что за 75 лет страна добилась значительных успехов в социальной и экономической сфере, стала пользоваться авторитетом на мировой арене и играть важную роль в решении международных вопросов.

"Примите искренние поздравления по случаю 75-летия провозглашения независимости Пакистана. Отношения между нашими государствами находятся на высоком уровне. Россия и Пакистан активно взаимодействуют на двусторонней основе, а также в различных многосторонних форматах, в том числе на антитеррористическом и афганском направлениях", — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность в том, что Москва и Исламабад совместными усилиями в будущем будут укреплять российско-пакистанские связи на благо народов, безопасности и стабильности обеих стран.