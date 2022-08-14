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14 августа, 06:48

Путин поздравил президента Пакистана с 75-летием провозглашения независимости страны

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Пакистана Арифа Алви и Шехбаза Шарифа с годовщиной со дня провозглашения независимости республики. Он отметил, что за 75 лет страна добилась значительных успехов в социальной и экономической сфере, стала пользоваться авторитетом на мировой арене и играть важную роль в решении международных вопросов.

"Примите искренние поздравления по случаю 75-летия провозглашения независимости Пакистана. Отношения между нашими государствами находятся на высоком уровне. Россия и Пакистан активно взаимодействуют на двусторонней основе, а также в различных многосторонних форматах, в том числе на антитеррористическом и афганском направлениях", говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность в том, что Москва и Исламабад совместными усилиями в будущем будут укреплять российско-пакистанские связи на благо народов, безопасности и стабильности обеих стран.

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Ранее Путин выступил за доступ к мирному атому стран, соблюдающих Договор о нераспространении ядерного оружия. Это соглашение было подписано в 1968 году, оно узаконило ядерные арсеналы Великобритании, Китая, России, США и Франции. Участниками договора являются почти все независимые государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, Южного Судана и КНДР.

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Kremlin.ru

Александра Васильева

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