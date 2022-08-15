Эксперт раскрыл, как "агенты влияния" могут уронить рубль

Постепенно начавшийся выход нерезидентов на Московскую биржу может привести к ослаблению рубля примерно на пять-семь процентов. Такой прогноз озвучил ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Как отметил специалист, доля вложений нерезидентов из дружественных стран не превышает десяти процентов от всего объёма ОФЗ во владении нерезидентов.

"То есть потенциальный объём на продажу ОФЗ может составить 140-280 млрд рублей, но далеко не все 2,8 трлн рублей, которые находились во владении нерезидентов на конец февраля текущего года", — сказал Кочетков в разговоре с агентством "Прайм".

Аналитик добавил, что существуют ожидания снижения доходностей ОФЗ на фоне понижения ставки Центробанка РФ. Однако интерес инвесторов к отечественным ОФЗ может вызвать развитие торговых отношений с РФ, а также валютные ограничения и инфляция в дружественных странах.

"Таким образом, кроме предполагаемого потока на выход, может сформироваться поток на вход. Поэтому давление на рубль через ОФЗ не будет столь катастрофичным", — резюмировал Кочетков.