Звезда "Другого мира" Робин Григгс скончалась в возрасте 49 лет

В возрасте 49 лет скончалась актриса Робин Григгс, известная своими ролями в сериалах "Другой мир" и "Одна жизнь, чтобы жить". Об этом информирует The Hollywood reporter.

Актриса боролась с раком шейки матки и открыто рассказывала о своих проблемах со здоровьем в социальных сетях. В прошлом месяце Григгс опубликовала информацию о том, что у неё обнаружили четыре новые опухоли.

Григгс впервые появилась на экране в апреле 1991 года — в роли Стефани Хобарт в сериале "Одна жизнь, чтобы жить", где снялась в шести эпизодах. С 1993 года на протяжении двух лет она играла Мэгги Кори в "Другом мире".

Артистка родилась 30 апреля 1973 года в Танханноке, штат Пенсильвания. Она начала свою актёрскую деятельность в детских театральных постановках, затем появилась в программе Nickelodeon Rated K, которая шла с 1986 по 1988 год, в ней молодые люди рецензировали фильмы.