Российская команда Team Spirit выиграла турнир PGL Arlington Major 2022 по Dota 2

Российская киберспортивная команда Team Spirit заняла первое место на одном из престижных турниров по игре Dota 2 (категории "мэйджор") — PGL Arlington Major 2022. Соревнования с общим призовым фондом 500 тысяч долларов проходили в американском Арлингтоне (штат Техас).

В гранд-финале Team Spirit победил китайский коллектив PSG.LGD со счётом 3:1. Эти коллективы уже встречались в финале чемпионата мира 2021 года — The International, и тогда также сильнее была российская команда. Благодаря этой победе она заработала 18 миллионов долларов. Команды встречались ещё и в июле в финале турнира Riyadh Masters — победу одержали китайцы.

Российская команда Virtus.Pro, выступавшая на турнире под названием Outsiders, стала восьмой, уступив бразильскому коллективу Beastcoast во втором раунде нижней сетки (1:2). Outsiders и Team Spirit ранее гарантировали себе участие в чемпионате мира — The International, который пройдёт с 8 по 30 октября в Сингапуре. За участие в турнире в Арлингтоне Team Spirit заработала 200 тысяч долларов, а Outsiders — 12,5 тысячи.

В составе Team Spirit выступают россияне Ярослав Найдёнов (Miposhka), Магомед Халилов (Collapse), Александр Хертек (Torontotokyo), а также украинцы Мирослав Колпаков (Mira) и Илья Мулярчук (Yatoro). Общая сумма их призовых за выигранные турниры составляет более 20 миллионов в американской валюте.