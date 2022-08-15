Разогнались до 170 км/ч: Подростки на Урале разбились насмерть, уходя от полицейской погони

Пять человек стали жертвами страшной аварии, произошедшей с участием скорой помощи в Нижнем Тагиле. Автомобиль направлялся на вызов, когда в него на высокой скорости влетела легковая машина с подростками, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточнил собеседник агентства, авария произошла в ночь на 15 августа. Подростки угнали Hyundai Accent и пытались уйти от полицейской погони.

"Во время преследования подростки пытались скрыться от полиции на скорости 170 километров в час и врезались в скорую, которая ехала на вызов", — сказал он.

В результате столкновения пять человек погибли на месте, ещё двое получили травмы. По словам главы пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, жертвами аварии стали фельдшер скорой помощи, 16-летний водитель легкового автомобиля и три его пассажира. Молодого человека 2003 года рождения и водителя скорой помощи доставили в больницу.