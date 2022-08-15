IKEA объявила о завершении финальной распродажи в России

Ретейлер IKEA сообщил о завершении онлайн-распродажи товаров в России. Заказы перестанут принимать 15 августа в 20:00 по московскому времени. Распродажу закроют как для частных покупателей, так и для корпоративных клиентов.

"Магазины IKEA останутся закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а также на возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время", — говорится в сообщении на официальном сайте IKEA.