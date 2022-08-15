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15 августа, 02:10

IKEA объявила о завершении финальной распродажи в России

Ретейлер IKEA сообщил о завершении онлайн-распродажи товаров в России. Заказы перестанут принимать 15 августа в 20:00 по московскому времени. Распродажу закроют как для частных покупателей, так и для корпоративных клиентов.

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"Магазины IKEA останутся закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а также на возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время", — говорится в сообщении на официальном сайте IKEA.

Напомним, в марте магазины мебельного концерна приостановили работу в России из-за спецоперации на Украине, об этом сообщал Лайф. Позже стало известно, что компания сократит масштабы бизнеса в России: импорт и экспорт товаров остаются на паузе, уменьшится штат сотрудников на собственных производствах, а всем четырём фабрикам — в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях — подыщут новых владельцев.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова
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