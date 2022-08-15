Виталий Кличко разводится с женой спустя 26 лет брака

Бывший боксёр и мэр Киева Виталий Кличко разводится с супругой Натальей после 26 лет брака. Об этом сообщает украинское агентство новостей УНИАН со ссылкой на интервью политика.

Как указывает издание, это решение семья Кличко приняла обоюдно. По словам главы Киева, его жена на протяжении долгого времени жила в другой стране, поэтому такой итог вполне закономерен.

"Это не секрет, что мы много лет живём не только в разных городах, но и в разных странах. Многие годы разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально. У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается", — сказал Кличко.

Напомним, Виталий и Наталья поженились в 1996 году, у пары трое детей: Егор-Дэниел (2000), Елизавета-Виктория (2002) и Максим-Александр (2005). Сейчас Наталья Кличко живёт в Германии.