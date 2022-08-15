Власти Запорожской области предложили объявить режим тишины вокруг ЗАЭС

Вокруг Запорожской атомной электростанции необходимо объявить режим тишины. Такое заявление сделал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его мнению, регулярные обстрелы территории около АЭС со стороны Украины ставят весь мир под угрозу ядерной катастрофы.

"Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС. Думаю, это отрезвило бы головы украинских националистов, шантажирующих и ставящих своими обстрелами весь мир под угрозу", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".