Fox News: Спецслужбы США отмечают рост угроз в адрес ФБР из-за обысков у Трампа

По данным сводки Федерального бюро расследований и Министерства внутренней безопасности США, в последнее время растёт количество угроз, поступающих в адрес американских правоохранителей из-за обысков в резиденции экс-президента США республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Спецслужбы отмечают рост количества сообщений с обещаниями о расправе в отношении правоохранителей, сотрудников судебной и исполнительной ветвей власти, в том числе угроз установить так называемую грязную бомбу у здания ФБР.

Также в социальных сетях возросло количество призывов к "гражданской войне" и "вооружённому восстанию". При этом большинство из этих угроз содержит заявления о том, что результаты президентских выборов в США в 2020 году были сфальсифицированы.