Fox News: Спецслужбы США отмечают рост угроз в адрес ФБР из-за обысков у Трампа
По данным сводки Федерального бюро расследований и Министерства внутренней безопасности США, в последнее время растёт количество угроз, поступающих в адрес американских правоохранителей из-за обысков в резиденции экс-президента США республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Спецслужбы отмечают рост количества сообщений с обещаниями о расправе в отношении правоохранителей, сотрудников судебной и исполнительной ветвей власти, в том числе угроз установить так называемую грязную бомбу у здания ФБР.
Также в социальных сетях возросло количество призывов к "гражданской войне" и "вооружённому восстанию". При этом большинство из этих угроз содержит заявления о том, что результаты президентских выборов в США в 2020 году были сфальсифицированы.
Напомним, 9 августа Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший американский президент усмотрел в этом связь с его возможным участием в избирательной кампании 2024 года. Газета The New York Times утверждает, что спецслужбы, вероятно, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома, покидая пост главы государства. Позже выяснилось, что ФБР изъяло у экс-президента 11 комплектов секретных документов.
ТАСС / EPA