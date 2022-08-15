Из-под завалов в ереванском ТЦ извлекли тело ещё одного человека
Число погибших в результате взрыва в ТЦ "Сурмалу" в Ереване снова возросло
Число погибших при взрыве на оптовом рынке "Сурмалу" в Ереване достигло шести человек. Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.
"Спасатели из-под завалов извлекли тело ещё одного человека. Таким образом, общее число погибших достигло шести человек", — сказал представитель ведомства.
Пожар пока потушить не удалось. Сейчас специалисты продолжают спасательные работы.
Ранее Костанян информировал, что из-под завалов на месте ТЦ "Сурмалу" удалось извлечь сразу двоих погибших, их число на тот момент достигло пяти человек.
Мэрия Еревана сообщала, что в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" пропало без вести 27 человек. Ранено более 60 человек. Впоследствии МЧС республики распространило информацию, что спасателям удалось обнаружить живыми шесть человек, которые считались пропавшими без вести.
ТАСС / Александр Патрин