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15 августа, 04:57

Из-под завалов в ереванском ТЦ извлекли тело ещё одного человека

Число погибших в результате взрыва в ТЦ "Сурмалу" в Ереване снова возросло

Число погибших при взрыве на оптовом рынке "Сурмалу" в Ереване достигло шести человек. Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

"Спасатели из-под завалов извлекли тело ещё одного человека. Таким образом, общее число погибших достигло шести человек", — сказал представитель ведомства.

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Пожар пока потушить не удалось. Сейчас специалисты продолжают спасательные работы.

Ранее Костанян информировал, что из-под завалов на месте ТЦ "Сурмалу" удалось извлечь сразу двоих погибших, их число на тот момент достигло пяти человек.

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Мэрия Еревана сообщала, что в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" пропало без вести 27 человек. Ранено более 60 человек. Впоследствии МЧС республики распространило информацию, что спасателям удалось обнаружить живыми шесть человек, которые считались пропавшими без вести.

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ТАСС / Александр Патрин

Дмитрий Алексиевич

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