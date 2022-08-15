Из-под завалов в ереванском ТЦ извлекли тело ещё одного человека

Число погибших при взрыве на оптовом рынке "Сурмалу" в Ереване достигло шести человек. Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

"Спасатели из-под завалов извлекли тело ещё одного человека. Таким образом, общее число погибших достигло шести человек", — сказал представитель ведомства.

Пожар пока потушить не удалось. Сейчас специалисты продолжают спасательные работы.