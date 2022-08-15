Вооружённые силы России хотят оснастить роботизированными РСЗО

Перспективная реактивная система залпового огня (РСЗО), создаваемая сегодня в России, станет роботом. Об этом сообщил генеральный директор предприятия – разработчика комплекса роботизации — ВНИИ "Сигнал" — Владимир Пименов. Он пояснил, что эта РСЗО способна работать как с экипажем, так и в беспилотном варианте.

На сегодняшний день роботизированного орудия такого типа на вооружении у российских военных нет.

"Мы работаем над роботизацией перспективной реактивной системы залпового огня. Эта работа позволит исключить нахождение экипажа боевой машины в опасной зоне, при этом мы сохраним возможность управления РСЗО человеком из кабины боевой машины", — сказал гендиректор "Сигнала" РИА "Новости".

Сегодня разработчики прорабатывают возможность дистанционного режима, который необходим прежде всего при прямом столкновении техники с противником, уточнил Пименов.

При этом он уточнил, что "полная" роботизация такой РСЗО является нецелесообразной из-за снижения технических характеристик.