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15 августа, 04:05

Вооружённые силы России хотят оснастить роботизированными РСЗО

Гендиректор ВНИИ "Сигнал" Пименов: Разрабатываемая в России РСЗО станет роботом

Перспективная реактивная система залпового огня (РСЗО), создаваемая сегодня в России, станет роботом. Об этом сообщил генеральный директор предприятия – разработчика комплекса роботизации — ВНИИ "Сигнал" — Владимир Пименов. Он пояснил, что эта РСЗО способна работать как с экипажем, так и в беспилотном варианте.

На сегодняшний день роботизированного орудия такого типа на вооружении у российских военных нет.

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"Мы работаем над роботизацией перспективной реактивной системы залпового огня. Эта работа позволит исключить нахождение экипажа боевой машины в опасной зоне, при этом мы сохраним возможность управления РСЗО человеком из кабины боевой машины", — сказал гендиректор "Сигнала" РИА "Новости".

Сегодня разработчики прорабатывают возможность дистанционного режима, который необходим прежде всего при прямом столкновении техники с противником, уточнил Пименов.

При этом он уточнил, что "полная" роботизация такой РСЗО является нецелесообразной из-за снижения технических характеристик.

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Ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Российские вооружённые силы способны противостоять ракетной системе залпового огня HIMARS, несмотря на всю её серьёзность.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Дмитрий Алексиевич

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