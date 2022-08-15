Нутрициолог Жаркова рассказала, как составить меню первоклассника

При составлении меню для первоклассника родителям стоит добавить в рацион ребёнка больше овощей и фруктов, а вот потребление соли и сахара, напротив, нужно сократить. Об этом Лайфу рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Полина Жаркова. При этом эксперт напомнила, что питание детей всегда должно быть полноценным и разнообразным, независимо от того, ходят они уже в школу или нет.

"Здоровый рацион должен обязательно содержать основные группы продуктов: фрукты и овощи, молочные продукты, зерновые, нежирное мясо, птица, рыба, морепродукты, бобовые, несолёные орехи и семечки, растительные масла. По рекомендации ВОЗ 2018 года необходимо употреблять пять порций овощей и фруктов ежедневно. При этом порция соизмерима с размером детского кулачка", — отметила собеседница Лайфа.

Врач советует сократить потребление добавленного сахара до 10% от общего количества потребляемой энергии, соль тоже лучше ограничить.

Жаркова напоминает, что на развитие и рост организма ребёнка требуется много ресурсов. Так, средний расход энергии для школьника — 70–80 килокалорий на один килограмм массы тела. При этом содержание белков и жиров в меню должны составлять по 2,5–3 грамма на килограмм веса, углеводов — 9–12 граммов на килограмм веса.