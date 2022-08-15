Грипп становится более опасным, чем ковид

Вероятность тяжёлого течения болезни при гриппе сейчас выше, чем при CoViD-19, не исключается и эпидемия гриппа. Об этом рассказала заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, д.м.н. Елена Малинникова.

"Больше вероятность, что грипп будет протекать тяжелее, чем коронавирусная инфекция", — сказала Малинникова в беседе с РИА "Новости".

Специалист подчеркнула, что сегодня Всемирная организация здравоохранения, сообщество вирусологов, бактериологов, инфекционистов предупреждают о скрытой опасности гриппа. Присутствует риск того, что изменится антигенная структура вируса (в частности, это касается вируса H3N2) — таким образом, что может быть эпидемия, подытожила инфекционист.