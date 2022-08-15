Трамп призвал ФБР вернуть изъятые из его имения документы

"Только что стало известно, что ФБР во время своего теперь уже знаменитого рейда забрало коробки с материалами типа "адвокат – клиент" (касаются конфиденциального сотрудничества адвоката и клиента. — Прим. Лайфа), а также с материалами "исполнительной власти" (право президента США и других представителей исполнительной власти удерживать определённые конфиденциальные связи от судов и законодательной власти. — Прим. Лайфа), которые они не должны были забирать. Я прошу немедленно вернуть эти документы туда, где их взяли", — написал бывший глава Белого дома.