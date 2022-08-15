Трамп призвал ФБР вернуть изъятые из его имения документы
Экс-президент США Дональд Трамп призвал Федеральное бюро расследований (ФБР) немедленно вернуть документы, изъятые агентами при обыске в его имении Мар-а-Лаго. Соответствующую запись политик опубликовал в социальной сети Truth Social.
"Только что стало известно, что ФБР во время своего теперь уже знаменитого рейда забрало коробки с материалами типа "адвокат – клиент" (касаются конфиденциального сотрудничества адвоката и клиента. — Прим. Лайфа), а также с материалами "исполнительной власти" (право президента США и других представителей исполнительной власти удерживать определённые конфиденциальные связи от судов и законодательной власти. — Прим. Лайфа), которые они не должны были забирать. Я прошу немедленно вернуть эти документы туда, где их взяли", — написал бывший глава Белого дома.
9 августа Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший американский президент усмотрел в этом связь с его возможным участием в избирательной кампании 2024 года. Газета The New York Times утверждает, что спецслужбы, вероятно, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома, покидая пост главы государства. Позже выяснилось, что ФБР изъяло у экс-президента 11 комплектов секретных документов.
ТАСС / AP / Yuki Iwamura