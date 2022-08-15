Американские морпехи усомнились в правоте своих действий на Украине
Бывший морпех США Дуган заявил о сомнениях в рядах воюющих за Украину американцев
Среди американских военнослужащих есть пророссийские настроения, некоторые солдаты на верят западным СМИ и считают политику США на Украине преступной. Об этом заявил отправившийся в ДНР журналист и бывший морпех Джон Марк Дуган.
"Все слышали, что Корпус морской пехоты США воюет на стороне Украины, я слышал об одном парне, которого уже взяли в плен. Он ошибся. И, живя здесь, я думаю, что многие из морской пехоты, вернувшиеся домой, понимают нас. Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Так что я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают", — сказал Дуган РИА "Новости".
Бывший морпех добавил, что есть и такие, кто считает действия США преступными. В морской пехоте много тех, кто на самом деле настроен пророссийски, утверждает Дуган.
Ранее Лайф писал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал прогнозировать вероятные сроки окончания конфликта на Украине, а также оценивать его последствия. В интервью черногорской газете он заявил, что не считает возможным предвидеть, как долго продлится украинский кризис и "какие будут долгосрочные последствия".
ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka