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Регион
Опубликовано 15 августа 2022, 03:26
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Американские морпехи усомнились в правоте своих действий на Украине

Бывший морпех США Дуган заявил о сомнениях в рядах воюющих за Украину американцев

Среди американских военнослужащих есть пророссийские настроения, некоторые солдаты на верят западным СМИ и считают политику США на Украине преступной. Об этом заявил отправившийся в ДНР журналист и бывший морпех Джон Марк Дуган.

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"Все слышали, что Корпус морской пехоты США воюет на стороне Украины, я слышал об одном парне, которого уже взяли в плен. Он ошибся. И, живя здесь, я думаю, что многие из морской пехоты, вернувшиеся домой, понимают нас. Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Так что я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают", сказал Дуган РИА "Новости".

Бывший морпех добавил, что есть и такие, кто считает действия США преступными. В морской пехоте много тех, кто на самом деле настроен пророссийски, утверждает Дуган.

Ранее Лайф писал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал прогнозировать вероятные сроки окончания конфликта на Украине, а также оценивать его последствия. В интервью черногорской газете он заявил, что не считает возможным предвидеть, как долго продлится украинский кризис и "какие будут долгосрочные последствия".

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ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Юлия Коновалова
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