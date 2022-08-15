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15 августа, 03:53

Авиакомпании России попросили узаконить перестановку запчастей с одних самолётов на другие

Российские авиакомпании попросили Минтранс РФ узаконить процедуру снятия исправных запчастей с самолётов для перестановки их на другие лайнеры с целью поддержания исправности парка. Об этом говорится в письме президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна замминистра транспорта Игорю Чалику.

Как пишет газета "Известия", этот вопрос рассматривался в июле на конференции в Росавиации по теме эксплуатации самолётов в РФ. Сейчас перестановка деталей лайнеров ограничивается Федеральными авиационными правилами (ФАП-285), которые не предусматривают возможности снятия исправного компонента для установки его на другое воздушное судно.

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Узаконить снятие компонентов с самолётов предложили путём изменения мартовского Постановления Правительства РФ № 353 "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году" и его авиационной части. Как только деталь будет снята, на неё необходимо оформить талон годности, провести анализ годности и состояния. Компонент должны повторно оценить и протестировать уже после установки на другой самолёт. Кроме того, АЭВТ предлагает разрешить переставлять комплектующие между воздушными судами разных авиакомпаний.

Источник издания, близкий к Минтрансу, отметил, что уже разрабатываются соответствующие поправки в ФАП-285. Как ожидается, они могут быть утверждены в марте 2023 года.

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ТАСС / Александр Щербак

Иван Косицын

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