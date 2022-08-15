Экс-игрок "Реала" ван дер Варт назвал "Барселону" мафией

Бывший игрок "Реала" и сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт жёстко раскритиковал руководство "Барселоны" за ситуацию с полузащитником Френки де Йонгом. Он назвал каталонский футбольный клуб настоящей мафией.

"Барселона" требует, чтобы де Йонг снизил зарплату на 50% либо ушёл в другую команду. Однако окружение футболиста не понимает, почему при этом каталонцы покупают дорогостоящих игроков.

"Как, чёрт возьми, вы можете покупать игроков, если у вас нет денег? Считаю, что это позор. Ещё и этот [президент "Барселоны" Жоан] Лапорта, который постоянно смеётся, считает себя таким важным, думает, что он король. Нельзя так обращаться с людьми. Френки слишком много зарабатывает? Когда подписывают контракт, его либо выполняют, либо дают уйти на хороших условиях, но у них всё иначе. "Барселона" — это настоящая мафия, и их надо наказать", — сказал ван дер Варт в эфире Ziggo Sport.

По его словам, данная ситуация бьёт по имени "Барселоны". При этом ван дер Варт признал, что данная команда входит в число лучших на планете.

"Это великий клуб, все хотят там играть. Но с этого момента мы судим о них по-другому, и играть за них сейчас я считаю позорным", — подчеркнул он.