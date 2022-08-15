Депутат Рады признался, что Киев обсуждал с Британией удар по Крымскому мосту

Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста, это произошло на саммите НАТО в июне. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Нардеп обратил внимание на прозвучавшее в эфире телеканала "Россия-1" выступление эксперта Игоря Коротченко, который заявил, что план нанесения ударов по инфраструктурному объекту разрабатывается под личным руководством главы британского военного ведомства.

"Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста ещё в июне", — написал Гончаренко в своём телеграм-канале.

Свои слова украинский политик подтвердил фото с переговоров, на котором помимо него и Уоллеса запечатлён британский премьер Борис Джонсон.