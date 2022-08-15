Депутат Рады признался, что Киев обсуждал с Британией удар по Крымскому мосту
Депутат Рады Гончаренко рассказал о переговорах с Британией об уничтожении Крымского моста
Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста, это произошло на саммите НАТО в июне. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Нардеп обратил внимание на прозвучавшее в эфире телеканала "Россия-1" выступление эксперта Игоря Коротченко, который заявил, что план нанесения ударов по инфраструктурному объекту разрабатывается под личным руководством главы британского военного ведомства.
"Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста ещё в июне", — написал Гончаренко в своём телеграм-канале.
Свои слова украинский политик подтвердил фото с переговоров, на котором помимо него и Уоллеса запечатлён британский премьер Борис Джонсон.
Киев неоднократно угрожал атаками на Крымский мост. Ещё в апреле секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что ВСУ намерены сделать это, "как только появится возможность". В Кремле подобные заявления назвали анонсированием теракта. Атаковать Крымский мост угрожал и генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. На днях советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович снова заговорил об ударе по объекту.
ТАСС / Сергей Бобылев