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15 августа, 04:27

Депутат Рады признался, что Киев обсуждал с Британией удар по Крымскому мосту

Депутат Рады Гончаренко рассказал о переговорах с Британией об уничтожении Крымского моста

Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста, это произошло на саммите НАТО в июне. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Нардеп обратил внимание на прозвучавшее в эфире телеканала "Россия-1" выступление эксперта Игоря Коротченко, который заявил, что план нанесения ударов по инфраструктурному объекту разрабатывается под личным руководством главы британского военного ведомства.

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"Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста ещё в июне", — написал Гончаренко в своём телеграм-канале.

Свои слова украинский политик подтвердил фото с переговоров, на котором помимо него и Уоллеса запечатлён британский премьер Борис Джонсон.

Киев неоднократно угрожал атаками на Крымский мост. Ещё в апреле секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что ВСУ намерены сделать это, "как только появится возможность". В Кремле подобные заявления назвали анонсированием теракта. Атаковать Крымский мост угрожал и генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. На днях советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович снова заговорил об ударе по объекту.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Юлия Коновалова

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