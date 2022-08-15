"Не понимал, что происходит": В Британии вспомнили, как Лавров переиграл Джонсона

Глава МИД России Сергей Лавров полностью доминировал на переговорах с Борисом Джонсоном, когда тот ещё возглавлял внешнеполитическое ведомство Великобритании. Воспоминаниями об этом поделился член британского парламента от Лейбористской партии Крис Брайант.

Как сказал политик в беседе с Espreso, Джонсон на посту главы МИДа был слишком слаб во время встреч с российской стороной. По словам Брайанта, Лавров переигрывал своего визави хитростью, причём делал это так, что британский министр "даже не мог понять, что происходит".

Политик не конкретизировал, о каких именно переговорах между Москвой и Лондоном идёт речь. Он добавил также, что отрицательно относится к главе британского правительства, поскольку считает его "ужасным лжецом".