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15 августа, 04:42

"Не понимал, что происходит": В Британии вспомнили, как Лавров переиграл Джонсона

Британский парламентарий Брайант рассказал, как Лавров переиграл "ничего не понимающего" Джонсона

Глава МИД России Сергей Лавров полностью доминировал на переговорах с Борисом Джонсоном, когда тот ещё возглавлял внешнеполитическое ведомство Великобритании. Воспоминаниями об этом поделился член британского парламента от Лейбористской партии Крис Брайант.

Как сказал политик в беседе с Espreso, Джонсон на посту главы МИДа был слишком слаб во время встреч с российской стороной. По словам Брайанта, Лавров переигрывал своего визави хитростью, причём делал это так, что британский министр "даже не мог понять, что происходит".

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Политик не конкретизировал, о каких именно переговорах между Москвой и Лондоном идёт речь. Он добавил также, что отрицательно относится к главе британского правительства, поскольку считает его "ужасным лжецом".

Напомним, ранее бывший британский посол в Сирии Питер Форд заявил, что политика враждебности по отношению к России в Великобритании не прекратится с уходом в отставку премьера Джонсона, а будет продолжена его преемником.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Юлия Коновалова

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