Экс-президент Афганистана объяснил, почему год назад бежал из страны
Экс-президент Афганистана Гани заявил, что уехал год назад, чтобы не дать талибам его унизить
Бывший лидер Афганистана Ашраф Гани заявил, что год назад бежал из страны, чтобы не дать представителям движения "Талибан"* возможности его унизить и заставить подписать документ, который узаконил бы новое правительство.
Талибы 15 августа прошлого года вошли в Кабул, окончательно взяв Афганистан под контроль. Гани, который тогда бежал из страны, подвергался критике из-за внезапного отъезда.
"Причина, по которой я уехал, заключалась в том, что я не хотел доставлять талибам и их сторонникам удовольствие в очередной раз унизить афганского президента и заставить его подписать документ о легитимности правительства. Я никогда не боялся", — сказал Гани в интервью телеканалу CNN.
По его словам, изначально у него не было планов покидать страну. Отрицательно ответил Гани и на вопрос о том, имелся ли у него при себе паспорт, когда он уезжал. Экс-президент Афганистана опроверг также информацию относительно того, что будто бы бежал из страны с большой суммой денег.
Напомним, 15 августа 2021 года представители движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. В феврале "Талибан" впервые назначил в Афганистане женщин на руководящие посты. Этому предшествовали многочисленные встречи радикалов с представителями ряда стран и международных организаций, которые требуют соблюдения равенства полов.
* Деятельность организации запрещена ООН.
ТАСС / AP / Rahmat Gul