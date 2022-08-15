Экс-президент Афганистана объяснил, почему год назад бежал из страны

Бывший лидер Афганистана Ашраф Гани заявил, что год назад бежал из страны, чтобы не дать представителям движения "Талибан"* возможности его унизить и заставить подписать документ, который узаконил бы новое правительство.

Талибы 15 августа прошлого года вошли в Кабул, окончательно взяв Афганистан под контроль. Гани, который тогда бежал из страны, подвергался критике из-за внезапного отъезда.

"Причина, по которой я уехал, заключалась в том, что я не хотел доставлять талибам и их сторонникам удовольствие в очередной раз унизить афганского президента и заставить его подписать документ о легитимности правительства. Я никогда не боялся", — сказал Гани в интервью телеканалу CNN.

По его словам, изначально у него не было планов покидать страну. Отрицательно ответил Гани и на вопрос о том, имелся ли у него при себе паспорт, когда он уезжал. Экс-президент Афганистана опроверг также информацию относительно того, что будто бы бежал из страны с большой суммой денег.

Напомним, 15 августа 2021 года представители движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. В феврале "Талибан" впервые назначил в Афганистане женщин на руководящие посты. Этому предшествовали многочисленные встречи радикалов с представителями ряда стран и международных организаций, которые требуют соблюдения равенства полов.