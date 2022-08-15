Посол РФ Жирнов: С талибами нужно работать там, где это отвечает интересам Москвы

Присутствие представителей движения "Талибан"* в Афганистане — это реальность, от которой нельзя уйти. К ним можно по-разному относиться, но необходимо работать вместе там, где это отвечает национальным интересам России. Об этом завил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в день годовщины смены власти в стране.

"Талибы, как к ним ни относиться, — это реальность, от которой не уйти. Поэтому мы должны работать с ними там, где это отвечает нашим интересам и где это требуется для решения стоящих перед Россией задач", — сказал российский посол в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что сегодня, 15 августа, в Москве начнутся переговоры делегации Минпромторга Афганистана с российскими партнёрами.

Ранее талибы на ПМЭФ поделились с Лайфом далеко идущими планами вести бизнес с Россией. По словам замглавы Торгово-промышленной палаты Афганистана Юнуса Моманда, Кабул готов закупать у Москвы нефть и газ, а продавать — фрукты и минералы.