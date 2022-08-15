В Киеве всё ещё ждут визита президента Германии
Уволенный посол Украины Мельник: В Киеве всё ещё ждут визита президента Германии
На Украине всё ещё ждут визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Такое заявление в интервью для RND сделал посол Незалежной в ФРГ Андрей Мельник, который в конце сентября покинет пост.
"Его [Штайнмайера] поездке ничто не мешает, президент [Украины] Владимир Зеленский дважды озвучивал своё приглашение по телефону", — сказал дипломат.
Напомним, что весной этого года в Киев отправились президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. А вот Штайнмайера Зеленский принять отказался — якобы из-за его "тесных связей" с Россией. Президент Украины назвал его приезд нежелательным.
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