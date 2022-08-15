НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 августа, 05:38

В Киеве всё ещё ждут визита президента Германии

Уволенный посол Украины Мельник: В Киеве всё ещё ждут визита президента Германии

На Украине всё ещё ждут визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Такое заявление в интервью для RND сделал посол Незалежной в ФРГ Андрей Мельник, который в конце сентября покинет пост.

"Его [Штайнмайера] поездке ничто не мешает, президент [Украины] Владимир Зеленский дважды озвучивал своё приглашение по телефону", — сказал дипломат.

СМИ узнали о резкой реакции Штайнмайера на отказ Зеленского принять его в Киеве

СМИ узнали о резкой реакции Штайнмайера на отказ Зеленского принять его в Киеве

Напомним, что весной этого года в Киев отправились президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. А вот Штайнмайера Зеленский принять отказался — якобы из-за его "тесных связей" с Россией. Президент Украины назвал его приезд нежелательным.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров