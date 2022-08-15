Пожар на оптовом рынке в Ереване полностью локализовали
Пожар, вспыхнувший вчера после взрывов на оптовом рынке "Сурмалу" в Ереване, локализован. Однако огонь ещё не потушен, на месте продолжают работать спасатели. Об этом сообщил пресс-сeкретарь МЧС Армении Айк Костанян.
"Нам удалось полностью локализовать пожар, огонь больше не распространяется. Но поскольку мы не знаем, что находится на складах и что сейчас горит, то тушение пожара осложняется. МЧС продолжает спасательные работы", — сказал он в беседе с ТАСС.
Напомним, вчера на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв. Первые минуты трагедии попали на видео. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками. Ранее сообщалось, что в результате взрыва пропало без вести 27 человек, ранено более 60. Позже МЧС республики распространило информацию, что спасателям удалось обнаружить живыми шесть человек, которые считались пропавшими без вести.