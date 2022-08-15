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15 августа, 05:58

Пожар на оптовом рынке в Ереване полностью локализовали

Пожар, вспыхнувший вчера после взрывов на оптовом рынке "Сурмалу" в Ереване, локализован. Однако огонь ещё не потушен, на месте продолжают работать спасатели. Об этом сообщил пресс-сeкретарь МЧС Армении Айк Костанян.

"Нам удалось полностью локализовать пожар, огонь больше не распространяется. Но поскольку мы не знаем, что находится на складах и что сейчас горит, то тушение пожара осложняется. МЧС продолжает спасательные работы", — сказал он в беседе с ТАСС.

Из-под завалов в ереванском ТЦ извлекли тело ещё одного человека

Из-под завалов в ереванском ТЦ извлекли тело ещё одного человека

Напомним, вчера на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв. Первые минуты трагедии попали на видео. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками. Ранее сообщалось, что в результате взрыва пропало без вести 27 человек, ранено более 60. Позже МЧС республики распространило информацию, что спасателям удалось обнаружить живыми шесть человек, которые считались пропавшими без вести.

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24news

Александра Васильева

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