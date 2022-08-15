В Минздраве призвали россиян привиться от ковида и гриппа до начала эпидсезона

Одновременное заражение коронавирусом и гриппом может протекать тяжело, поэтому вакцинироваться от этих инфекций нужно заранее, до начала эпидсезона. Об этом предупредил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"В ряде исследований показано, что одновременное заболевание CoViD-19 и гриппом может сопровождаться более тяжёлым течением инфекции и значительно повышать возможность развития неблагоприятных исходов. Поэтому сегодня очень важно своевременно провести ревакцинацию против CoViD-19 и вакцинацию против гриппа", — сказал эксперт.

Он уточнил, что обращаться в медучреждения можно сразу, как только стартует кампания по вакцинации. На фоне роста заболеваемости коронавирусом Чуланов также призвал соотечественников соблюдать масочный режим. Он подчеркнул, что ношение маски в общественных местах способствует снижению заболеваемости респираторными инфекциями.