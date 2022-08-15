Афганистан запросил у России около 1 миллиона баррелей нефти
Кабул намерен закупить у Москвы около миллиона баррелей нефти. Соответствующее заявление сделал министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.
"Мы предложили России около миллиона [баррелей], если она сможет отправлять больше, то это не проблема", — сказал он РИА "Новости" и добавил, что проект по нефти и газу будет самым важным для афганской стороны.
Азизи подчеркнул, что Афганистан планирует также рассмотреть и вариант бартерной торговли "при условии, что у России будет потребность в какой-нибудь афганской продукции".
Представители афганской делегации во главе с министром промышленности и торговли страны Нуриддином Азизи прибыли в Москву для переговоров вчера вечером. Стороны обсудят торговые отношения между странами, визит в Россию продлится до 21 августа.
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