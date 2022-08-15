Афганистан запросил у России около 1 миллиона баррелей нефти

Кабул намерен закупить у Москвы около миллиона баррелей нефти. Соответствующее заявление сделал министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

"Мы предложили России около миллиона [баррелей], если она сможет отправлять больше, то это не проблема", — сказал он РИА "Новости" и добавил, что проект по нефти и газу будет самым важным для афганской стороны.

Азизи подчеркнул, что Афганистан планирует также рассмотреть и вариант бартерной торговли "при условии, что у России будет потребность в какой-нибудь афганской продукции".