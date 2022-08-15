Украинский генерал призвал не верить в сказки по поводу запасов вооружения у США
Генерал ВСУ Кривонос заявил, что американские склады с оружием опустели
Чтобы изменить ход боевых действий, Вооружённым силам Украины нужно оружие и боеприпасы, однако с этим даже Америка Киеву помочь не может. Запасы вооружения у США не так уж велики. Об этом рассказал бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос.
"Давайте перестанем верить в сказки и думать, что где-то у американцев в хранилищах что-то припрятано. Что было у американцев рассчитано на выполнение их заданий для своих вооружённых сил и то, что они дают, — это не так уж много", — сказал генерал в интервью на YouTube-канале Politeka.
Он отметил, что США уже запустили производство боеприпасов, однако теперь необходимо время. По словам Кривоноса, это не компьютерная игра, где достаточно один раз нажать мышкой — и техника и боеприпасы тут же появятся. Украинский генерал также добавил, что, в отличие от американской, российская оборонная промышленность работает в режиме 24/7 и технику РФ "производить умеет".
Ранее эксперты раскрыли, куда растворяется поставляемое Киеву оружие. По их словам, после завершения конфликта Украины и России есть опасность, что западное вооружение попадёт в "неправильные руки" и может стать источником нестабильности, как это уже происходило в Ливии, Ираке или Афганистане.
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