Чтобы изменить ход боевых действий, Вооружённым силам Украины нужно оружие и боеприпасы, однако с этим даже Америка Киеву помочь не может. Запасы вооружения у США не так уж велики. Об этом рассказал бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос.

"Давайте перестанем верить в сказки и думать, что где-то у американцев в хранилищах что-то припрятано. Что было у американцев рассчитано на выполнение их заданий для своих вооружённых сил и то, что они дают, — это не так уж много", — сказал генерал в интервью на YouTube-канале Politeka.

Он отметил, что США уже запустили производство боеприпасов, однако теперь необходимо время. По словам Кривоноса, это не компьютерная игра, где достаточно один раз нажать мышкой — и техника и боеприпасы тут же появятся. Украинский генерал также добавил, что, в отличие от американской, российская оборонная промышленность работает в режиме 24/7 и технику РФ "производить умеет".