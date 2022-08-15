Ким Чен Ын отправил Путину ответную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту России Владимиру Путину, который ранее поздравил его с 77-й годовщиной освобождения Кореи. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Ким Чен Ын в послании выразил тёплые приветствия президенту, правительству и народу Российской Федерации от лица правительства и народа КНДР по случаю 77-й годовщины освобождения Кореи", — сказано в сообщении.

Также Ким Чен Ын подчеркнул, что солдаты Красной армии служили примером благородного интернационализма, отдавая свои жизни ради освобождения Кореи. Он выразил уверенность в том, что отношения между государствами будут развиваться во всех областях на основе договорённостей, достигнутых в 2019 году во время встречи во Владивостоке.

Напомним, Корея была аннексирована и находилась под властью Японии с 1910 по 1945 год. 15 августа 1945-го император Хирохито объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне. Как в Южной, так и в Северной Корее этот день празднуется как День независимости страны и освобождения от колониального господства.