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15 августа, 06:57

Путин поздравил руководство Индии с 75-летием провозглашения независимости республики

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра страны Нарендру Моди с 75-летием провозглашения независимости республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"За десятилетия независимого развития ваша страна добилась общепризнанных успехов в экономической, социальной, научно-технической и других сферах. Индия по праву пользуется значительным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня", — подчеркнул президент РФ.

Говоря о российско-индийских отношениях, Путин отметил, что они развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнёрства. Президент напомнил, что страны успешно сотрудничают на самых разных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других многосторонних структур.

Путин поздравил президента Пакистана с 75-летием провозглашения независимости страны

Путин поздравил президента Пакистана с 75-летием провозглашения независимости страны

Ранее Лайф писал, что Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи. В ней глава российского государства выразил уверенность в наращивании связей между странами, а также пожелал лидеру Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов.

Обложка ©

kremlin.ru

Оксана Попова

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