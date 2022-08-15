Путин поздравил руководство Индии с 75-летием провозглашения независимости республики

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра страны Нарендру Моди с 75-летием провозглашения независимости республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"За десятилетия независимого развития ваша страна добилась общепризнанных успехов в экономической, социальной, научно-технической и других сферах. Индия по праву пользуется значительным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня", — подчеркнул президент РФ.

Говоря о российско-индийских отношениях, Путин отметил, что они развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнёрства. Президент напомнил, что страны успешно сотрудничают на самых разных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других многосторонних структур.