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15 августа, 07:13

Температура в домах будет ниже: Кличко призвал киевлян запасать на зиму тёплые вещи и одеяла

Киевский мэр Кличко: Температура в домах зимой может опуститься ниже нормы

Этой зимой температура в домах киевлян обещает быть ниже нормы и составить не выше 18–19 градусов. Об этом жителей украинской столицы предупредил в понедельник градоначальник Виталий Кличко. Он призвал запастись к началу отопительного сезона тёплыми вещами и одеялами.

"Прошу каждого подготовить тёплую домашнюю одежду, тёплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы", — приводит слова Кличко украинское издание "Бабель".

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Впрочем, это ещё не предел. В июле стало известно, что кабмин Украины собирается снизить температуру в жилых помещениях зимой до 16 градусов. Это решение, по словам министра энергетики Незалежной Германа Галущенко, связано с экономией. Он отметил, что таким же образом живут европейцы.

Напомним, что самому мэру Кличко этой зимой будет ещё холоднее: ранее стало известно, что он разводится с супругой Натальей после 26 лет брака.

Обложка ©

unsplash.com / Julian Hochgesang

Алексей Берковиц

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