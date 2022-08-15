Температура в домах будет ниже: Кличко призвал киевлян запасать на зиму тёплые вещи и одеяла

Этой зимой температура в домах киевлян обещает быть ниже нормы и составить не выше 18–19 градусов. Об этом жителей украинской столицы предупредил в понедельник градоначальник Виталий Кличко. Он призвал запастись к началу отопительного сезона тёплыми вещами и одеялами.

"Прошу каждого подготовить тёплую домашнюю одежду, тёплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы", — приводит слова Кличко украинское издание "Бабель".

Впрочем, это ещё не предел. В июле стало известно, что кабмин Украины собирается снизить температуру в жилых помещениях зимой до 16 градусов. Это решение, по словам министра энергетики Незалежной Германа Галущенко, связано с экономией. Он отметил, что таким же образом живут европейцы.