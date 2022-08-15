Бастрыкин поручил возбудить дело из-за фото с зигующими школьницами на мемориале в Калаче
Председатель СК Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения мемориала под Воронежем
Девочки, осквернившие мемориал на Аллее героев под Воронежем. Обложка © VK / Типичный калач
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения воинского мемориала в Калаче Воронежской области. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
Малолетних вандалок в памятном месте заметили местные жители и пожаловались в правоохранительные органы, а после и сами преступницы выложили в соцсетях "улики" против себя — фото, где они "зигуют" на фоне памятника.
"Следственными органами СУ СК России принято решение ходатайствовать о передаче материала из органов внутренних дел в следственный отдел регионального управления СК для дальнейшей проверки. Председатель СК России поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области Кириллу Левиту возбудить уголовное дело по указанному факту", — сообщает пресс-служба Следкома.
Напомним, что скандал с осквернением воинского мемориала в парке Памяти героев Великой Отечественной войны в Калаче разгорелся на минувших выходных. В соцсетях много фото и видео с нарушительницами — это две девочки, которым на вид от 11 до 13 лет.