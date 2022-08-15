Бастрыкин поручил возбудить дело из-за фото с зигующими школьницами на мемориале в Калаче

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения воинского мемориала в Калаче Воронежской области. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

Малолетних вандалок в памятном месте заметили местные жители и пожаловались в правоохранительные органы, а после и сами преступницы выложили в соцсетях "улики" против себя — фото, где они "зигуют" на фоне памятника.

"Следственными органами СУ СК России принято решение ходатайствовать о передаче материала из органов внутренних дел в следственный отдел регионального управления СК для дальнейшей проверки. Председатель СК России поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области Кириллу Левиту возбудить уголовное дело по указанному факту", — сообщает пресс-служба Следкома.