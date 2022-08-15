НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 августа, 07:29

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за фото с зигующими школьницами на мемориале в Калаче

Председатель СК Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения мемориала под Воронежем

<p>Девочки, осквернившие мемориал на Аллее героев под Воронежем. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/k_alach" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Типичный калач</a> </p>

Девочки, осквернившие мемориал на Аллее героев под Воронежем. Обложка © VK / Типичный калач

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения воинского мемориала в Калаче Воронежской области. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

Малолетних вандалок в памятном месте заметили местные жители и пожаловались в правоохранительные органы, а после и сами преступницы выложили в соцсетях "улики" против себя — фото, где они "зигуют" на фоне памятника.

"Следственными органами СУ СК России принято решение ходатайствовать о передаче материала из органов внутренних дел в следственный отдел регионального управления СК для дальнейшей проверки. Председатель СК России поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области Кириллу Левиту возбудить уголовное дело по указанному факту", — сообщает пресс-служба Следкома.

Воронежского подростка, осквернившего могилу ветерана, ждёт психэкспертиза

Воронежского подростка, осквернившего могилу ветерана, ждёт психэкспертиза

Напомним, что скандал с осквернением воинского мемориала в парке Памяти героев Великой Отечественной войны в Калаче разгорелся на минувших выходных. В соцсетях много фото и видео с нарушительницами — это две девочки, которым на вид от 11 до 13 лет.

Алексей Берковиц

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров