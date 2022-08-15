ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 августа 2022, 09:32

Российские ракеты вывели из строя две украинские электроподстанции в Днепропетровской области

Российские высокоточные ракеты воздушного базирования вывели из строя две тяговые электроподстанции в Днепропетровской области. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя две тяговые электроподстанции", — проинформировал он.

Кроме того, российские военные в ходе спецоперации на Украине поразили за сутки два пункта управления ВСУ.

"Поражены пункты управления 112-й бригады территориальной обороны в районе Артёмовска, 60-й пехотной бригады — в районе Осокоровка Херсонской области", уточнил Конашенков.

На Украине погиб "лучший лётчик ВСУ" Антон Листопад
На Украине погиб "лучший лётчик ВСУ" Антон Листопад

Ранее Лайф писал, что российские войска уничтожили более 70 солдат ВСУ в районе железнодорожной станции Гавриловка в Харьковской области. Удары наносились высокоточными ракетами большой дальности морского и наземного базирования, а также реактивными системами залпового огня. Движение на данном участке железной дороги полностью заблокировано.

BannerImage

VK / Минобороны РФ / Иосиф Зальцман

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar