Российские ракеты вывели из строя две украинские электроподстанции в Днепропетровской области

Российские высокоточные ракеты воздушного базирования вывели из строя две тяговые электроподстанции в Днепропетровской области. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя две тяговые электроподстанции", — проинформировал он.

Кроме того, российские военные в ходе спецоперации на Украине поразили за сутки два пункта управления ВСУ.

"Поражены пункты управления 112-й бригады территориальной обороны в районе Артёмовска, 60-й пехотной бригады — в районе Осокоровка Херсонской области", — уточнил Конашенков.