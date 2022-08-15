Российские ракеты вывели из строя две украинские электроподстанции в Днепропетровской области
Российские высокоточные ракеты воздушного базирования вывели из строя две тяговые электроподстанции в Днепропетровской области. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"В районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя две тяговые электроподстанции", — проинформировал он.
Кроме того, российские военные в ходе спецоперации на Украине поразили за сутки два пункта управления ВСУ.
"Поражены пункты управления 112-й бригады территориальной обороны в районе Артёмовска, 60-й пехотной бригады — в районе Осокоровка Херсонской области", — уточнил Конашенков.
Ранее Лайф писал, что российские войска уничтожили более 70 солдат ВСУ в районе железнодорожной станции Гавриловка в Харьковской области. Удары наносились высокоточными ракетами большой дальности морского и наземного базирования, а также реактивными системами залпового огня. Движение на данном участке железной дороги полностью заблокировано.