Учёные связали удовольствие от мастурбации с полом и самооценкой
Женщины чаще используют мастурбацию как дополнение к своей половой жизни, в то время как мужчины с помощью самоудовлетворения пытаются компенсировать недостаток секса из-за отсутствия постоянной партнёрши. Такие результаты показало исследование норвежских учёных из Университета Осло. Их статья была опубликована в журнале Archive of Sexual Behaviour.
В исследовании приняли участие 4160 человек в возрасте от 18 до 89 лет. Выяснилось, что в среднем женщины мастурбируют два-три раза в месяц, а мужчины — два-три раза в неделю. Представительницы слабого пола отметили, что часто занимаются самоудовлетворением и получают от этого большое удовольствие, когда их сексуальная жизнь и без того насыщенна. Мужчины же чаще онанируют, когда у них долгое время нет секса. При этом на уровень удовольствия влияет просмотр порно и наличие комплексов.
По словам учёных, мужчины больше получают удовлетворение от мастурбации, если часто смотрят эротические фильмы и не комплексуют по поводу своего внешнего вида и размера пениса. В то же время никаких подобных факторов, способных снизить уровень удовольствия женщины от процесса, исследователи не обнаружили.
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Ранее учёные выяснили, что женщины могут испытывать три вида оргазма. По их словам, мышцы тазового дна преимущественно демонстрируют определённые паттерны: "волну", "вулкан" или "лавину". Эти названия иллюстрируют уровень напряжения мышц во время подготовки к оргазму и при его наступлении.
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