Учёные связали удовольствие от мастурбации с полом и самооценкой

Женщины чаще используют мастурбацию как дополнение к своей половой жизни, в то время как мужчины с помощью самоудовлетворения пытаются компенсировать недостаток секса из-за отсутствия постоянной партнёрши. Такие результаты показало исследование норвежских учёных из Университета Осло. Их статья была опубликована в журнале Archive of Sexual Behaviour.

В исследовании приняли участие 4160 человек в возрасте от 18 до 89 лет. Выяснилось, что в среднем женщины мастурбируют два-три раза в месяц, а мужчины — два-три раза в неделю. Представительницы слабого пола отметили, что часто занимаются самоудовлетворением и получают от этого большое удовольствие, когда их сексуальная жизнь и без того насыщенна. Мужчины же чаще онанируют, когда у них долгое время нет секса. При этом на уровень удовольствия влияет просмотр порно и наличие комплексов.

По словам учёных, мужчины больше получают удовлетворение от мастурбации, если часто смотрят эротические фильмы и не комплексуют по поводу своего внешнего вида и размера пениса. В то же время никаких подобных факторов, способных снизить уровень удовольствия женщины от процесса, исследователи не обнаружили.