10 фактов о женском теле, которые не знают многие мужчины, и им точно нельзя приближаться к девушкам
Девушки на Reddit обсудили, что об их телах мужики до сих пор не знают, и эти мнения заставляют плакать. Собрали 10 абсурдных мужских заблуждений, за которые парней можно смело изолировать от женщин.
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"Растяжки — самая нормальная вещь на свете! Относитесь к ним соответственно. Бывший парень моей давней подруги как-то раз раздевал её, увидел растяжки и в ужасе начал расспрашивать, кто с ней это сделал..." — audreyshepburn.
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"Парни не подозревают, насколько сильно разные противозачаточные средства могут влиять на женский организм — ментально и физически", — geewhizitslis07.
"Беременность реально ужасно влияет на тело.<...> Диастаз (расхождение прямых мышц живота. — Прим. Лайфа), влагалище при родах может разорваться. Большинство наборов для ухода для молодых мам включают в себя кучу обезболивающих спреев для тела, которое буквально разрывается на части.
Так что вот. Если ваша жена недавно родила, ей нужно, чтобы вы стали для неё суперпомощником. Отстраниться и свалить всю ответственность на неё в этот период жизни — худшее, что вы можете сделать для брака", — SloppyNachoBros.
"Чем больше грудь, тем сильнее болит спина. Пусть знают, чему они радуются", — MoBajojo.
"Ребята, если во время секса девушка говорит вам "не останавливайся", это значит ровно то, что она сказала. Не ускоряйся, не замедляйся — делай то, что делал, и будет всем вам счастье", — DumbEperson.
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"Я электрик, весь день окружена мужчинами. Один из них был уверен, что мы мочимся из клитора. Ему за 30, женат, есть дети..." — Malicid.
"Хотела бы я это выдумать, но, клянусь, это правда. Как-то раз один парень спросил у меня, правда ли, что к менопаузе вагина женщины "закрывается". Как если бы вообще никакого отверстия не оставалось..." — SelfHelpful1849.
"Не то чтобы о теле, но один из моих бывших был уверен, что крылья прокладки лепятся к телу. Нет, ребята, их прилепляют к нижнему белью", — natasha9411.
"То, что у нас там всё узко, ещё не означает, что мы девственницы. Скорее всего, просто родились такими, и секс для нас — довольно болезненный процесс. Однажды один парень (девственник) пытался убедить меня (женщину), что я не права", — Lonely_otter207.
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"Значит так, парни. Прежде чем подходить с девушке, проверяйте, подстригли ли вы ногти. Может, когда вы себя там ублажаете, вам на длинные ноги наплевать, но у нас первая мысль: "У него что там, ржавый нож?" В общем, сводит все ваши потуги доставить нам удовольствие к нулю", — mandysreality.