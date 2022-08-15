Звезда "Сватов" Анна Кошмал призвала украинцев не слушать российскую музыку

Украинская актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени Ковалёвой в сериале "Сваты", часто критикует коллег по площадке и других российских артистов за поддержку специальной военной операции. На этот раз в социальных сетях артистки "под удар" попали российские музыканты.

Кошмал опубликовала так называемое "исследование", в котором сообщается о якобы связи между прослушиванием музыки отечественных артистов и отсутствием средств в казне Украины. Работу она подписала так: "Почему не стоит слушать российскую музыку". Главный вывод в том, что таким образом жители Незалежной дают исполнителям из РФ возможность зарабатывать большие деньги.