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15 августа, 09:12

Звезда "Сватов" Анна Кошмал призвала украинцев не слушать российскую музыку

Украинская актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени Ковалёвой в сериале "Сваты", часто критикует коллег по площадке и других российских артистов за поддержку специальной военной операции. На этот раз в социальных сетях артистки "под удар" попали российские музыканты.

Кошмал опубликовала так называемое "исследование", в котором сообщается о якобы связи между прослушиванием музыки отечественных артистов и отсутствием средств в казне Украины. Работу она подписала так: "Почему не стоит слушать российскую музыку". Главный вывод в том, что таким образом жители Незалежной дают исполнителям из РФ возможность зарабатывать большие деньги.

Актриса Кошмал поссорилась с коллегами по "Сватам" из-за Украины ради пиара, уверен режиссёр

Актриса Кошмал поссорилась с коллегами по "Сватам" из-за Украины ради пиара, уверен режиссёр

Как писал Лайф ранее, Минкульт Украины выступил с предложением ввести санкции против 47 российских певцов, актёров и телеведущих из-за их поддержки "Операции Z". Среди них Николай Басков, Дима Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Джиган, Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и Тимати. Недавно этот список предложили расширить и ввести санкции против певицы Ирины Аллегровой, режиссёра Никиты Михалкова, рок-музыканта Валерия Кипелова и других артистов.

Обложка ©

kino-teatr.ru

Оксана Попова

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