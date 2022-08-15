Бездомная собака закрыла собой солдата ДНР от выстрела гранатомёта

Случай удивительного спасения и героизма произошёл в Донецкой Народной Республике. Там бездомный пёс спас жизнь 28-летнему солдату Евгению Ярецкому, закрыв его от выстрела украинского гранатомёта, сообщает kp.ru.

"До этого два дня был в увольнении. Потом ночь на передовой отдежурил нормально. Мой напарник отдыхал, а мне захотелось чая, и я грел воду на сухом горючем. В 13:50 в блиндаже стало слышно жужжание беспилотника. Только хотел встать, чтобы сбить украинский квадрокоптер, как с него боевики дистанционно сбросили ВОГ (выстрел гранатомётный. — Прим. Лайфа), — сказал он.

Евгений рассказал, что в этот момент его жизнь спасла собака, которая лежала на берцах. От части осколков уберегли и наколенники. Солдат перенёс 11 операций и 30 переливаний крови, а собака по кличке Шашлык уже поправляется. Но всё сложилось бы куда трагичнее, если бы не преданное животное, которое оказалось рядом. Сама собака получила ранения осколками в лапу и глаз.

"Я люблю собак — прикормил. Вот он и стал со мной ходить. Патроны в зубах мне носил. А когда "укропы" подходили близко, начинал лаять", — говорит военный.

Впереди Евгения ждёт длительная реабилитация, но он всегда улыбается и находится в хорошем настроении, ведь после выписки его ждёт важное событие — свадьба. Пока избранница военного Нина навещает его в медучреждении, но в скором времени они станут настоящей семьёй.