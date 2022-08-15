В Белгороде мать убила двоих детей и покончила с собой
Мать убила двоих детей в Белгороде и покончила с собой. Тела малышей двух и четырёх лет с признаками насильственной смерти 14 августа нашли в автомобиле.
"По версии следствия, мать совершила убийство детей. Сама женщина свела счёты с жизнью во дворе домовладения", — рассказали в СУ СКР по Белгородской области.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетних", проводятся необходимые судебные экспертизы, устанавливаются мотивы преступления.
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А ранее в Пермском крае нашли тело шестилетней девочки, которая пропала 12 августа. Малышку обнаружили в колодце.
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