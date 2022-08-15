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15 августа, 08:52
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В Белгороде мать убила двоих детей и покончила с собой

Мать убила двоих детей в Белгороде и покончила с собой. Тела малышей двух и четырёх лет с признаками насильственной смерти 14 августа нашли в автомобиле.

"По версии следствия, мать совершила убийство детей. Сама женщина свела счёты с жизнью во дворе домовладения",рассказали в СУ СКР по Белгородской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетних", проводятся необходимые судебные экспертизы, устанавливаются мотивы преступления.

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А ранее в Пермском крае нашли тело шестилетней девочки, которая пропала 12 августа. Малышку обнаружили в колодце.

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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