В Белгороде мать убила двоих детей и покончила с собой

Мать убила двоих детей в Белгороде и покончила с собой. Тела малышей двух и четырёх лет с признаками насильственной смерти 14 августа нашли в автомобиле.

"По версии следствия, мать совершила убийство детей. Сама женщина свела счёты с жизнью во дворе домовладения", — рассказали в СУ СКР по Белгородской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетних", проводятся необходимые судебные экспертизы, устанавливаются мотивы преступления.