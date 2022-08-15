Оборотень в образе семьянина: Что говорят знакомые о бывшем муже, зверски убившем чиновницу в Белорецке
Подруга убитой бывшим мужем чиновницы из Белорецка сравнила его с оборотнем
Убитая экс-супругом чиновница Белорецкого района Башкирии Дина Михиянова и подозреваемый. Фото © Telegram / Андрей Иванюта, VK / Башкирия Online
Зарезавший в Белорецке экс-супругу Дину Махиянову мужчина долгое время издевался над ней и угрожал убить в случае разрыва отношений. Женщина часто приходила на работу в районную администрацию с синяками на лице, но оправдывалась, что упала и ушиблась. Об этом рассказала в беседе с "АиФ-Уфа" подруга погибшей Дарья.
"Он был словно оборотень. На людях строил из себя доброго порядочного семьянина и всегда отрицал какой-нибудь намёк на то, что он издевался над женщиной. Хотя это было видно", — пояснила она.
По её словам, Махиянова как-то поделилась, что супруг разбудил её среди ночи, окатил холодной водой и спустил с лестницы. Знакомые считают, что так он вымещал злость на возлюбленной из-за своей ревности. При этом мужчина имел хорошее положение в обществе: вёл успешный фермерский бизнес, и о нём даже снял репортаж местный телеканал. Пара воспитывала двоих сыновей 6 и 13 лет.
Напомним, в Белорецком районе Башкирии бывший муж жестоко убил чиновницу местной администрации Дину Махиянову: подкараулил её и нанёс более десяти ударов ножом. Три месяца назад 31-летняя женщина уехала от супруга к своим родителям, устав терпеть побои и угрозы. Оказалась, что она 13 раз обращалась в полицию из-за агрессивного поведения экс-супруга, но никаких мер принято не было. Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.