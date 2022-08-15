Оборотень в образе семьянина: Что говорят знакомые о бывшем муже, зверски убившем чиновницу в Белорецке

Зарезавший в Белорецке экс-супругу Дину Махиянову мужчина долгое время издевался над ней и угрожал убить в случае разрыва отношений. Женщина часто приходила на работу в районную администрацию с синяками на лице, но оправдывалась, что упала и ушиблась. Об этом рассказала в беседе с "АиФ-Уфа" подруга погибшей Дарья.

"Он был словно оборотень. На людях строил из себя доброго порядочного семьянина и всегда отрицал какой-нибудь намёк на то, что он издевался над женщиной. Хотя это было видно", — пояснила она.

По её словам, Махиянова как-то поделилась, что супруг разбудил её среди ночи, окатил холодной водой и спустил с лестницы. Знакомые считают, что так он вымещал злость на возлюбленной из-за своей ревности. При этом мужчина имел хорошее положение в обществе: вёл успешный фермерский бизнес, и о нём даже снял репортаж местный телеканал. Пара воспитывала двоих сыновей 6 и 13 лет.