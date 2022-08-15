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Опубликовано 15 августа 2022, 08:28
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Опубликованы фото последствий удара ВСУ по посёлку в Запорожье

Пять жилых домов и церковь повреждены при ударе ВСУ по посёлку в Запорожье

Фото © t.me / zaporojie24

Фото © t.me / zaporojie24

В результате ночного удара Вооружённых сил Украины по посёлку Ивановка Запорожской области повреждены пять жилых домов и здание церкви. Об этом говорится в телеграм-канале Администрации Энергодара.

Фото © t.me / zaporojie24

Фото © t.me / zaporojie24

"Сегодня около 05:00 боевики ВСУ обстреляли посёлок Ивановка в Васильевском районе Запорожской области. Всего по территории посёлка было выпущено порядка 15 артиллерийских снарядов, осколками повреждены пять жилых домов и здание церкви", — уточнили в администрации. Там добавили, что среди населения пострадавших нет.

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Напомним, в последнее время украинские военные усилили обстрелы Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российской стороны. С начала августа ВСУ запустили по объекту десятки ударных беспилотников и ракет из РСЗО. Лишь за последние дни зафиксировано более десяти ударов.

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Андрей Бражников
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