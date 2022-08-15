В результате ночного удара Вооружённых сил Украины по посёлку Ивановка Запорожской области повреждены пять жилых домов и здание церкви. Об этом говорится в телеграм-канале Администрации Энергодара.

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"Сегодня около 05:00 боевики ВСУ обстреляли посёлок Ивановка в Васильевском районе Запорожской области. Всего по территории посёлка было выпущено порядка 15 артиллерийских снарядов, осколками повреждены пять жилых домов и здание церкви", — уточнили в администрации. Там добавили, что среди населения пострадавших нет.