В России за сутки выявлено 25 273 новых случая заражения ковидом
В России за прошедшие сутки зафиксировано 25 273 новых случая заражения коронавирусом. Число выздоровевших за этот период составило 15 410 человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Также стало известно, что за последние 24 часа из-за коронавируса умерло 53 пациента. Всего с начала пандемии инфекцией заразился 18 907 231 человек, выздоровело 18 151 487.
Ранее академик РАН рассказал, когда схлынет рост заражения коронавирусом. По его мнению, сказать сейчас, прошла ли Россия пик заболеваемости, пока нельзя. Более точный прогноз по развитию ситуации с инфекцией можно будет сделать лишь к концу следующей недели.
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