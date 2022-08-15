В России за сутки выявлено 25 273 новых случая заражения ковидом

В России за прошедшие сутки зафиксировано 25 273 новых случая заражения коронавирусом. Число выздоровевших за этот период составило 15 410 человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Также стало известно, что за последние 24 часа из-за коронавируса умерло 53 пациента. Всего с начала пандемии инфекцией заразился 18 907 231 человек, выздоровело 18 151 487.