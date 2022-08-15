В России запустили серийное производство новейших самоходок "Флокс" и "Магнолия"

Российский концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ) начал серийное производство новейшего самоходного миномёта "Флокс" и артиллерийского орудия "Магнолия". Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

"Серийное производство самоходных артиллерийских орудий "Флокс" и "Магнолия" начато, новые образцы будут представлены в конце нынешнего года — начале следующего", — сообщили в УВЗ.

"Флокс" смонтирован на базе армейского бронеавтомобиля "Урал-4320" с колёсной формулой 6 х 6. Его основная особенность в том, что он может стрелять как гаубица и миномёт, а также применяться при стрельбе прямой наводкой. А "Магнолия" создана в ЦНИИ "Буревестник" в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок". В семейство также входит 82-миллиметровый самоходный миномёт "Дрок" .