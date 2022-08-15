"Живёт на кухне": Александр Емельяненко назвал предстоящий бой с Дациком "лёгкой прогулкой"
Александр Емельяненко раскритиковал форму Дацика перед очным боем
Российский боец ММА Александр Емельяненко в беседе со Sport24 раскритиковал форму своего коллеги Вячеслава Дацика, с которым он проведёт бой в сентябре.
"Я знаю, что он распустился. Живёт на кухне, перестал тренироваться. Упала скорость, перестал серийно работать, функционал упал. <...> Я думаю, Дацик — это будет лёгкая прогулка. Ну он не в той форме, не в тех кондициях", — заявил Александр Емельяненко.
Боец также заметил, что сейчас он весит 115 килограммов и придерживается строгой диеты, которая позволяет ему убрать лишний вес и жир. К поединку с Дациком он обещает подойти в хорошей форме, а подготовку ведёт в Екатеринбурге.
Добавим, что бой между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком состоится в сентябре текущего года в Москве.
ТАСС / Валерий Шарифулин