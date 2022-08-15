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15 августа, 08:13

"Живёт на кухне": Александр Емельяненко назвал предстоящий бой с Дациком "лёгкой прогулкой"

Александр Емельяненко раскритиковал форму Дацика перед очным боем

Российский боец ММА Александр Емельяненко в беседе со Sport24 раскритиковал форму своего коллеги Вячеслава Дацика, с которым он проведёт бой в сентябре.

"Я знаю, что он распустился. Живёт на кухне, перестал тренироваться. Упала скорость, перестал серийно работать, функционал упал. <...> Я думаю, Дацик — это будет лёгкая прогулка. Ну он не в той форме, не в тех кондициях", — заявил Александр Емельяненко.

Боец также заметил, что сейчас он весит 115 килограммов и придерживается строгой диеты, которая позволяет ему убрать лишний вес и жир. К поединку с Дациком он обещает подойти в хорошей форме, а подготовку ведёт в Екатеринбурге.

Александр Емельяненко пообещал сделать заявление о возможном завершении карьеры

Александр Емельяненко пообещал сделать заявление о возможном завершении карьеры

Добавим, что бой между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком состоится в сентябре текущего года в Москве.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Шамиль Гаджиев

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