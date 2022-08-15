У Захаровой вызвало диссонанс заявление Белого дома по обыскам у Трампа

В Белом доме заявили, что они не будут вмешиваться в ситуацию с обыском в резиденции экс-президента США Дональда Трампа, однако в таком случае они не должны лезть и ни в одно другое расследование. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"А почему тогда в другие расследования вмешивается? Белый дом и Госдеп не должны вмешиваться ни в одно другое расследование, которое происходит в суверенном государстве, раз не вмешиваются в расследования американские", — написала дипломат в телеграм-канале.