У Захаровой вызвало диссонанс заявление Белого дома по обыскам у Трампа
Захарова призвала Белый дом не вмешиваться в расследования других государств
В Белом доме заявили, что они не будут вмешиваться в ситуацию с обыском в резиденции экс-президента США Дональда Трампа, однако в таком случае они не должны лезть и ни в одно другое расследование. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"А почему тогда в другие расследования вмешивается? Белый дом и Госдеп не должны вмешиваться ни в одно другое расследование, которое происходит в суверенном государстве, раз не вмешиваются в расследования американские", — написала дипломат в телеграм-канале.
Напомним, 9 августа Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший американский президент усмотрел в этом связь с его возможным участием в избирательной кампании 2024 года. Газета The New York Times утверждает, что спецслужбы, вероятно, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома, покидая пост главы государства. Позже в Белом доме заверили, что никак не вмешиваются в расследование по этому делу. По их словам, Минюст сохраняет полную независимость.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ