В Саратове водитель застрявшего в пробке автобуса не выпустил парня с тепловым ударом

В Саратове водитель и кондуктор отказались выпустить из автобуса молодого человека, которому стало плохо. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости!".

Инцидент попал на видео. Видео © t.me / "Осторожно, новости!"

Очевидцы рассказали, что в тот день в автобусе было невыносимо жарко и один из пассажиров почувствовал себя плохо. Неравнодушные свидетели просто умоляли кондуктора и водителя остановить автобус, так как парень в салоне уже стал падать от бессилия. К тому же автобус в этот момент попал в пробку и выпустить пассажира не составило бы труда.

"Парень весь мокрый, лицо плывёт, не может стоять, ему плохо, он падает на ступеньки. Ему не оказывают первую помощь", — поведали свидетели.

Однако плохое самочувствие юноши не убедило водителя и кондуктора остановить транспорт. Они мотивировали это тем, что за остановку в запрещённом месте выпишут штраф. Другие пассажиры даже предлагали им дать денег и оплатить этот штраф, но безрезультатно: автобус остановили лишь на запланированной остановке.