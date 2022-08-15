Лайф узнал, какое вещество стало причиной отравления людей в московской пятиэтажке

Стала известна причина отравления людей в пятиэтажке на проспекте 40 лет Октября в районе Люблино. Источник Лайфа подтвердил, что в столичном доме произошла утечка синильной кислоты.

По его словам, специалисты зафиксировали превышение этого ядовитого вещества, отличающегося неприятным запахом, на пятом этаже. Именно там жили трое пострадавших, двоих из которых доставили в больницу. Причины появления вещества в ходе обследования квартир так и не установили, добавил источник.