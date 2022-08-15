Кличко раскрыл тайну об угрозах из офиса Зеленского

Офис президента Украины Владимира Зеленского угрожал лишением гражданства мэру Киева Виталию Кличко. Об этом градоначальник рассказал в интервью изданию "Бабель".

Кличко признался, что угрозы стали поступать после того, как он подписал открытое письмо с обращением к президенту вернуть гражданство главе штаба обороны Днепра Геннадию Корбану.

"Расскажу вам тайну. После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намёком: "Ты так проактивен, мы ещё за твоё немецкое гражданство не брались", — сказал мэр Киева и подчеркнул, что немецкого гражданства у него нет.

Кличко подтвердил, что действительно долгое время жил в США и Германии, но гражданство этих стран он не получал. На уточняющий вопрос, была ли эта угроза из офиса президента Зеленского, мэр Киева ответил: "Ну а откуда? Из ЖЭКа?"